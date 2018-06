Death Stranding: vediamo il modello poligonale di Sam, cosa trasporta di così importante?

Kojima Productions ha pubblicato una serie di nuove immagini per Death Stranding, permettendoci di dare uno sguardo ravvicinato e da diverse angolature al modello poligonale di Sam, il protagonista interpretato da Norman Reedus.

Come evidenziato nel nuovo gameplay trailer di Death Stranding mostrato alla PlayStation Conference E3 2018, il protagonista del nuovo gioco Hideo Kojima avrà il compito di trasportare e consegnare una serie di oggetti, attraversando un'ambientazione vasta e irta di ostacoli.

Le nuove immagini condivise dal game director giapponese mostrano il modello di Sam, permettendoci di dargli uno sguardo ravvicinato da diverse angolature. Possiamo notare la presenza di diversi dettagli come il logo "Bridges" (il nome della compagnia che si occupa delle spedizioni?) sul retro della valigia, un fucile a tracolla (come confermato da Kojima, i giocatori potranno eliminare i nemici ricorrendo alle armi, ma in realtà non sarà obbligatorio combattere) e un paio di scarponi di riserva (da cambiare all'occorrenza quando si attraversano terreni impervi?).

Considerando che le premesse narrative e le meccaniche di Death Stranding rimangono ancora avvolte nel mistero, possiamo sfruttare ogni piccolo dettaglio offerto da Hideo Kojima per formulare le nostre teorie sul gioco. Voi cosa vi aspettate dal nuovo progetto del padre di Metal Gear Solid?