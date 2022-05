Death Stranding: in vendita la maschera Ludens di J.F. Rey, 'occhio' al portafoglio!

La preannunciata partnership tra Kojima Production e J.F. Rey per gli occhiali di Death Stranding si concretizza con l'annuncio, da parte della Maison francese, delle date di lancio e dei prezzi degli accessori ispirati al kolossal sci-fi di Hideo Kojima.

Gli artigiani della rinomata maison di occhiali hanno lavorato a stretto contatto con lo stesso Kojima per produrre una linea di accessori e occhiali da sole ispirata, appunto, a Death Stranding, al suo protagonista e all'abbigliamento che caratterizza il vestiario dello stesso Sam Bridges e degli altri personaggi dell'IP post-apocalittica ideata dal papà di Metal Gear.

La nuova linea a tema Death Stranding di Jean-Francois Rey comprende, tra gli altri accessori, le montature ibride SLS 3D, gli occhiali Metal Bridges e la maschera Ludens. Il pezzo più sorprendente della collezione è proprio la Ludens Mask: l'accessorio è stato realizzato con una speciale tecnica di stampa laser 3D che ha consentito alla Maison di plasmare in un corpo unico sia i naselli regolabili per il confort di chi indosserà la maschera che il meccanismo necessario per agganciare e serrare stabilmente le lenti.

La maschera Ludens sarà disponibile tra la fine dell'estate e l'autunno di quest'anno al prezzo di 524 dollari, mentre gli occhiali da sole a tema Death Stranding, nei modelli HKxJF02 e HKxJF03, sono disponibili da oggi ad un prezzo non inferiore ai 400 dollari per set.