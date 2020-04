Death Stranding: venduta a 1.750 euro una divisa ispirata alla tuta di Sam Bridges

Dopo aver partecipato al progetto di Death Stranding con un cammeo richiestogli dall'amico Hideo Kojima, il fashion designer Errolson Hugh ha creato per Acronym una splendida divisa ispirata alla tuta di Sam Bridges.

La divisa J1A-GTKP a tema Death Stranding è una creazione una tantum che Acronym ha deciso di proporla alla ragguardevole cifra di 1.752 euro, un prezzo estremamente elevato che però non ha scoraggiato i compratori visto che è già stata venduta.

L'abbigliamento tecnico realizzato da Acronym è stato sviluppato in stretta collaborazione con Hideo Kojima e gli autori di Kojima Productions, con la partecipazione dello stesso direttore del kolossal sci-fi Yoji Shinkawa.

La variante Gen 2.2 della divisa J1A-GT ricrea alla perfezione la tuta da corriere di Sam Porter Bridges e presenta tutti gli accessori principali, ivi compresa la capsula che custodisce il Bridge Baby. Sulla giacca in tessuto sintetico Gore-Tex trova persino spazio per una toppa con cui si ricorda all'utilizzatore che il capo in questione è in grado di fornire una protezione dagli effetti della Cronopioggia che bagna le lande post-apocalittiche di Death Stranding.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina ufficiale di Acronym dove è possibile ammirare tutte le immagini della divisa da più di 1.750 euro (indossata dallo stesso Errolson Hugh) dedicata all'ultima opera del papà di Metal Gear. A chi ci segue, ricordiamo infine che su queste pagine trovate la nostra recensione di Death Stranding.