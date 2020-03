Death Stranding: la versione PC sarà protetta da Denuvo

Nel corso delle ultime ore è finalmente arrivato un nuovo trailer di Death Stranding che ne svela la data d'uscita su PC. Immediatamente dopo la pubblicazione del filmato è anche arrivato l'aggiornamento delle pagine Steam ed Epic Games Store che hanno rivelato un interessante dettaglio su questa versione del gioco.

Stando infatti a quanto scritto sulla pagina Steam di Death Stranding, il gioco di Hideo Kojima sarà protetto da Denuvo, l'odiatissimo DRM accusato spesso e volentieri di degradare le prestazioni dei giochi nei quali viene implementato. Sulla pagina del gioco sullo store digitale di Epic non ci sono informazioni in merito all'anti-tamper ma è praticamente impossibile che vi sia una simile differenza tra le versioni del gioco in arrivo sui due negozi online. In ogni caso vi invitiamo a prendere la notizia senza troppi allarmismi, dal momento che la maggior parte dei giochi protetti da Denuvo non ha mai dato problemi ai giocatori PC e sono pochissimi i casi in cui il DRM è stato mal implementato da parte degli sviluppatori.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla nuova versione del gioco, vi ricordiamo che Death Stranding arriverà su PC il prossimo 2 giugno 2020 su Steam ed Epic Games Store. Nel corso del pomeriggio sono inoltre stati annunciati i bonus preorder della versione PC di Death Stranding, che includerà su Steam dei simpatici contenuti aggiuntivi a tema Half-Life.