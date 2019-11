Death Stranding: il video della BBC ripercorre gli atti finali dello sviluppo

Gli studi di Kojima Productions hanno accolto le telecamere della BBC per dare modo alla televisione pubblica britannica l'opportunità di realizzare un video reportage su Death Stranding e svelare, così facendo, degli ulteriori retroscena sulle fasi finali dello sviluppo dell'ultimo gioco di Hideo Kojima.

Il documentario, pubblicato dai gestori del canale YouTube di BBC Newsbeat, racconta gli eventi accorsi in tre giorni agli sviluppatori al seguito del papà di Metal Gear che viene descritto come un "leggendario creatore di giochi, uno dei personaggi più influenti e famosi del settore, considerato da molti come lo Spielberg dei videogiochi".

Nei 26 minuti che compongono questo video, i reporter della BBC hanno potuto accedere all'intero ambiente di lavoro di Kojima Productions per scambiare quattro chiacchiere con gli autori del team di sviluppo, cominciando naturalmente da Hideo Kojima e dal suo ennesimo riferimento a Death Stranding come elemento di connessione tra anime affini e come fattore ci interazione sociale, culturale ed emotiva tra utenti grazie al multiplayer asincrono.

Le telecamere della BBC hanno ripreso anche delle brevi scene di gameplay inedito, il tutto per mostrare i metodi non ortodossi adottati dal team di Kojima per erigere l'impalcatura narrativa e ludica di questo progetto che, lo ricordiamo, arriverà su PS4 l'8 novembre e nell'estate del 2020 su PC. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Death Stranding e un approfondimento sul cast del gioco di Hideo Kojima.