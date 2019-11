Death Stranding: video gameplay sui primi 20 minuti del kolossal di Kojima

I colleghi di VentureBeat hanno confezionato un video gameplay di Death Stranding che illustra gli eventi a cui parteciperemo interpretando Sam Bridges nei primi 20 minuti della storia dell'ambiziosa avventura fantascientifica di Hideo Kojima.

Il filmato in questione, completamente in inglese (anche se ricordiamo che qui da noi, il doppiaggio di Death Stranding sarà in italiano), ci catapulta della dimensione post-apocalittica del titolo di Kojima Productions per offrirci un'infarinatura degli eventi che andranno a tratteggiare la campagna principale.

Sempre grazie alle scene di gioco che possiamo ammirare nel video che campeggia a inizio articolo riusciamo a familiarizzare con il sistema di movimento e con le peculiari meccaniche di gameplay che utilizzeremo per esplorare, nei panni dell'eroe interpretato dall'attore Norman Reedus, questo mondo sull'orlo del collasso.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Death Stranding a firma di Alessandro Bruni e tantissimi approfondimenti sul kolossal sci-fi di Hideo Kojima, ivi compreso questo filmato che illustra tutto quello che c'è da sapere sulla nuova avventura del papà di Hideo Kojima destinata ad approdare su PlayStation 4 per l'8 novembre e nell'estate del 2020 su PC.