Death Stranding: un video mette a confronto le versioni PS4 e PS4 Pro

Avete letto tutto d'un fiato la recensione di Death Stranding del nostro Alessandro Bruni, visto la Video Recensione in 4K e anche l'unboxing della PS4 PRO Limited Edition, ma non ne avete ancora abbastanza? Abbiamo ciò che fa per voi!

Quest'oggi la redazione di IGN USA ha realizzato un filmato che mette a confronto le versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro dell'ultima opera di Hideo Kojima. Sulla prima delle due, Death Stranding raggiunge una risoluzione pari a 1080p, mentre sulla console premium, come già evidenziato nell'analisi di Digital Foundry, gira alla risoluzione 4K con l'ausilio della tecnica del Checkerboard Rendering, esattamente come Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games, gioco con il quale condivide il motore grafico Decima Engine.

A giudicare dal filmato, le due versioni appaiono decisamente molto simili. Se escludiamo la pulizia e la definizione delle immagini, che risultano essere molto superiori su PlayStation 4 Pro a causa della risoluzione maggiore, è davvero difficile riscontrare altre differenze grafiche sostanziali. Trovate la video comparativa in cima a questa notizia. Cosa ne pensate? Su quale console acquisterete Death Stranding quando verrà lanciato il prossimo 8 novembre?