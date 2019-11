Death Stranding: Video Recensione in 4K del gioco di Hideo Kojima

Hideo Kojima torna con un nuovo progetto a quattro anni di distanza dal lancio di Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Abbiamo giocato Death Stranding e siamo pronti a raccontarvi la nuova opera del produttore e game designer giapponese.

C'è la percezione generale che l'evento sia di quelli importanti, e in effetti è così, come ogni volta che c'è di mezzo la mente di Kojima. Death Stranding aveva incuriosito tutti fin dal suo annuncio, sia per via del nome legato al progetto, sia per quella serie di trailer un po' criptici ed enigmatici, ma assolutamente molto particolari, che avevano accompagnato le piccole news e anticipazioni che venivano svelate nel corso del tempo.

A distanza di quasi quattro anni dall'annuncio, Death Stranding è realtà, e tra esattamente una settimana sarà finalmente nelle nostre console, in attesa poi dell'uscita di Death Stranding su PC, un'altra delle mosse a sorpresa di Kojima Productions, perlomeno nelle tempistiche.

Ma ci sarà tempo e modo per spolparci bene anche quella versione. Adesso è il giorno di Death Stranding, il momento di sapere tutto quello che ci interessa sull'attesissimo videogame che tra poco sarà finalmente realtà per tutti. Date un'occhiata al nostro video o, se preferite la versione "da lettura" alla nostra recensione di Death Stranding.