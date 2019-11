Death Stranding: in video una simpatica parodia con protagonista Yoshi

Ci sono ormai ben pochi dubbi sul fatto che Death Stranding, l'ultima fatica di Hideo Kojima, sia il gioco del momento e, come spesso accade in questi casi, alcuni utenti hanno deciso di creare una divertente parodia del titolo a tema Super Mario.

Nell'universo ritratto nel filmato, disponibile sul canale YouTube NCHProductions, Yoshi lavora per l'azienda chiamata Switches e trasporta i classici cubi gialli con su il punto interrogativo e altri oggetti che gli appassionati dell'idraulico baffuto riconosceranno a prima vista. Durante la sua consegna il dinosauro verde dovrà anche vedersela con una versione "alternativa" dei Muli e scovare i pericoli che si aggirano per il mondo grazie al suo Baby Mario. Dalle premesse potete quindi facilmente intuire quanto sia esilarante il filmato in questione, la cui durata si aggira sui 6 minuti.

Prima di lasciarvi alla parodia, vi ricordiamo che da poche ore è stato pubblicato il nuovo aggiornamento di Death Stranding che porta il gioco alla versione 1.05 e di cui non si conoscono con precisione i dettagli.

Se non avete ancora iniziato il chiacchieratissimo titolo, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida con tutti i consigli per iniziare a giocare a Death Streanding, rigorosamente privi di spoiler.