Death Stranding: ecco a voi il video unboxing della PS4 Pro Limited Edition

Un gioco della portata di Death Stranding merita di essere celebrato a dovere. Sony lo sa bene, e durante lo State of Play dello scorso settembre ha annunciato un PlayStation 4 Pro Limited Edition destinata ad accompagnare il lancio dell'ultima opera di Hideo Kojima, fissato per l'8 novembre in esclusiva (temporale) PlayStation 4.

In Italia è venduta in esclusiva da GameStop al prezzo di 419,98 euro, anche se purtroppo risulta irreperibile online già da un pezzo. La console vanta una scocca in parte bianca e in parte nera, con due impronte di una mano, simbolo del gioco, disegnate sulla superficie superiore. Il DualShock 4, invece, è realizzato con una plastica semi-trasparente dorata, e presenta il logo Death Stranding sul touchpad frontale. Nella confezione della console, ovviamente, è inclusa anche una copia del gioco.

Se siete tra i fortunati ad essere riusciti a prenotarla, e siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta, allora abbiamo per voi un video unboxing realizzato da IGN USA. Come potete appurare voi stessi in cima a questa notizia, i due fortunati redattori ci mostrano la console e il pad da tutte le angolazioni possibili e a distanza ravvicinata.Cosa ve ne pare?

Ne approfittiamo per ricordarvi che questa mattina è finalmente apparsa tra le nostre pagine la recensione di Death Stranding. Il nostro Alessandro Bruni l'ha premiato con un voto eccellente, ma la critica internazionale si è divisa.