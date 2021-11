Death Stranding, volete un BB Pod a grandezza naturale? Preordini aperti!

In attesa di scoprire se Death Stranding: Director's Cut arriverà su PC dopo l'esordio esclusivo sui lidi di PlayStation 5, il team di Kojima Productions presenta un prodotto alquanto peculiare.

Il catalogo dedicato al merchandise ufficiale della software house ha infatti accolto una perfetta riproduzione del BB Pod. La speciale capsula che garantisce la sopravvivenza del Bridge Baby prende vita in un prodotto realizzato in scala 1:1, per i veri appassionati dell'immaginario di Death Stranding. Con tanto di effetti di illuminazione a LED alimentati a batteria, la nuova versione del BB Pod è attualmente disponibili per il preordine sullo store ufficiale di Kojima Productions. Il prezzo di vendita dell'oggetto è per il momento fissato a 175,85 euro, con l'inizio delle consegne indicativamente previsto per il tardo dicembre. Che possa essere un regalo di Natale alternativo?



Per dare uno sguardo più da vicino al BB Pod a grandezza naturale, potete fare riferimento alle immagini disponibili direttamente in calce a questa news. Tra le produzioni dedicate al mondo di Death Stranding, non mancano ulteriori opzioni. Ricordiamo ad esempio la possibilità di dedicarsi all'ascolto della coinvolgente colonna sonora di Death Stranding: Director's Cut, che include diversi brani aggiuntivi rispetto all'originale esordito su PlayStation 4 e PC.