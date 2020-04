Death Stranding in VR: un fan lo reimmagina in Realtà Virtuale con la tech demo Porter

Da grande appassionato di Death Stranding, il programmatore dilettante King Ceryn ha provato a reimmaginare il kolossal post-apocalittico di Hideo Kojima in Realtà Virtuale attraverso una tech demo su Unity.

L'autore di questo progetto ha tratto ispirazione dall'esperienza di gameplay di Death Stranding per trasporre il tutto all'interno di un contesto squisitamente VR in cui immergersi nei panni di Sam Bridges.

La tech demo Death Stranding: Porter di King Ceryn ci permette così di intuire le potenzialità VR dell'ultima opera sci-fi dei Kojima Productions, con attività da svolgere rigorosamente in Realtà Virtuale per aiutare l'eroe di DS a riconnettere il mondo dilaniato dall'evento che dà il nome all'ultima IP del papà di Metal Gear.

Al netto delle ovvie differenze di natura squisitamente grafica con il titolo originario, la demo del programmatore di Unity sembra rappresentare appieno le dinamiche del gioco: nel video registrato dall'autore della tech demo possiamo osservare delle sessioni di combattimento e le azioni compiute in soggettiva dall'utente per interagire con gli oggetti dello scenario, i pannelli dei rifugi, i comandi dei veicoli e gli strumenti da lavoro di Sam. Lo stesso Kojima, d'altronde, ha discusso della VR dopo Death Stranding come una strada percorribile in futuro dall'azienda, pur dimostrandosi più interessato a tecnologie come il game streaming.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che il team diretto da Hideo Kojima ha pubblicato un video che mostra le infinite possibilità della Photo Mode di Death Stranding, nell'attesa che il titolo arrivi il 2 giugno su PC sotto l'egida di 505 Games.