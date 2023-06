Death Stranding vs realtà: l'incredibile salvataggio sul monte Everest!

In attesa di scoprire i risultati delle sessioni di motion capture di Death Stranding 2, dalla vetta dell'Everest arrivano immagini che sembrano uscite direttamente dal videogioco di Kojima Productions.

Come riportato da Reuters - e rilanciato dall'account Twitter ufficiale di Hideo Kojima - in Nepal ha avuto luogo un'operazione di salvataggio assolutamente eccezionale. Protagonista principale dell'impresa è Gelja, sherpa esperto che lo scorso 18 maggio stava assistendo uno scalatore arrivato dalla Cina per cimentarsi con la vetta dell'Everest. Nel corso della missione, tuttavia, il duo si è imbattuto in un altro scalatore, in evidente difficoltà. Sospeso a una corda e prossimo all'assideramento, l'uomo era rimasto bloccato nella cosiddetta "zona della morte", un'area collocata a oltre 8.800 metri d'altezza e in cui le temperature possono raggiungere anche i trenta gradi sotto zero.



La guida nepalese ha deciso di tentare una rischiosa operazione di salvataggio, durante la quale ha trainato da solo lo scalatore per oltre seicento metri di dislivello, sino a raggiungere un'area nella quale stava sostando un secondo sherpa. Quest'ultimo, Nima Tahi, si è unito all'operazione e i due hanno provveduto ad avvolgere lo scalatore in un sacco a pelo, per poi trasportarlo a turno sulle proprie spalle sino al campo collocato a circa settemila metri d'altezza.



Qui, un elicottero ha infine provveduto a recuperare l'uomo, originario della Malesia, e a condurlo al campo base, dove, grazie ai provvidenziali soccorsi, è stato infine dichiarato fuori pericolo. L'operazione è stata elogiata dal Dipartimento del Turismo del Nepal, che ha confermato l'eccezionalità dell'operazione: "È praticamente impossibile salvare qualcuno a quell'altitudine", ha commentato un portavoce dell'ente.



Una vicenda che fortunatamente si è conclusa per il meglio, e le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, strappando un sorriso a tutti i videogiocatori che si sono cimentati con l'open world di Death Stranding e che hanno visto riaffiorare i ricordi di una specifica missione del gioco.