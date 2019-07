Death Stranding e Winding Refn: Kojima presenta il peculiare personaggio di Heartman!

L'ultimo trailer di Death Stranding ha presentato per la prima volta alcuni dei personaggi che popoleranno il mondo di gioco. Tra la new entry, il regista Nicolas Winding Reft, che presterà le fattezze al misterioso "Heartman".

Fino ad oggi, il team di Kojima Productions non aveva svelato troppi dettagli sulle caratteristiche e sul ruolo di quest'ultimo. Tuttavia, in occasione del Comic-Con di San Diego, Hideo Kojima ha avuto modo di condividere qualche informazione sulla storia di Heartman. Addirittura, coloro che erano presenti all'incontro hanno avuto modo di visionare una breve sequenza, durante la quale il protagonista Sam si interfaccia proprio con l'alter ego videoludico di Nicolas Winding Reft.

Secondo quanto riportato dal portale GameRant, durante questo breve video, Heartman presenta una struttura metallica applicata al petto e non sembra reagire alla presenza di Sam al suo fianco. Improvvisamente, tuttavia, il personaggio prende la parola, spiegando che può restare sveglio solamente per venti minuti prima di morire! Un'affermazione peculiare, che è stata contestualizzata dallo stesso Kojima al termine della clip. L'autore ha infatti spiegato che Heartman potrà effettivamente restare "vivo" solamente per 21 minuti, in seguito ai quali passerà ad uno stato di morte per 3 minuti. Il personaggio ha perso la famiglia durante l'evento noto come "Death Stranding", ed Heartman è determinato nel continuare a cercarla.

Un background sicuramente intrigante, che getta ulteriori interrogativi sui concetti di "vita" e di "morte" che caratterizzeranno l'opera. Siete curiosi di saperne di più? Ne approfittiamo per ricordarvi che durante il Comic-Con Kojima ha anche presentato le copertine ufficiali di Death Stranding.