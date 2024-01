Death Stranding x Anicorn: in vendita l'orologio disegnato da Kojima e Shinkawa

L'orologio a prova di cronopioggia di Death Stranding è ufficialmente in vendita, conferma il team social di Anicorn per festeggiare questa collaborazione con Hideo Kojima e Yoji Shinkawa.

Il nuovo gadget di Anicorn per i fan di Kojima e i collezionisti di 'memorabilia videoludici' viene proposto in tre versioni da 680, 940 e 2.340 dollari. La prima versione comprende un espositore speciale realizzato interamente da Yoji Shinkawa, l'art designer di Death Stranding e Metal Gear Solid. Il secondo prodotto a tema Death Stranding x Anicorn propone l'orologio all'interno di un cofanetto che include anche un booklet celebrativo e un emettitore di luce ultravioletta.

La terza versione, in edizione limitata da 200 copie in vendita a oltre 2.300 dollari, è il sogno (o l'incubo, visto il prezzo) di ogni collezionista: oltre a tutti i gadget delle altre edizioni e all'orologio con le personalizzazioni che rimandano all'immaginario post-apocalittico di Death Stranding, troviamo infatti un cofanetto che emula l'aspetto della valigetta di sicurezza utilizzata da Sam Bridges per trasportare carichi speciali. In cima alla notizia trovate il video che mostra nel dettaglio il contenuti del cofanetto speciale in vendita a 2.340 dollari sul portale di Anicorn-Watches.