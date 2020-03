Death Stranding X Half-Life: aspettando Alyx, presentato il veicolo a tema!

Con l'annuncio ufficiale della data di approdo sul mercato videoludico della versione PC di Death Stranding, Kojima Productions ha svelato anche un'inaspettata collaborazione.

Si tratta di una partnership Death Stranding X Half-Life, che vedrà alcuni oggetti in-game ispirati alla storica saga Valve fare il proprio ingresso all'interno degli Stati Uniti d'America attraversati da Sam Porter Bridges. Fino ad ora, erano stati mostrati per lo più item cosmetici indossabili dal protagonista, mentre ora giunge un'ulteriore piccola aggiunta.

Direttamente dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, Hideo Kojima ha infatti pubblicato un interessante screenshot realizzato con la Photo Mode di Death Stranding. Quest'ultimo immortala uno dei veicoli presenti all'interno del mondo di gioco: come potete verificare in calce a questa news, il mezzo è completamente a tema Half-Life, con tanto di logo impresso sulla brillante carrozzeria arancione! La nuova colorazione sarà probabilmente utilizzabile per personalizzare tutti i quattro ruote presenti nel gioco. Ad ora, non si hanno invece notizie di un modello di moto dedicato. Cosa ne pensate vi piace?



Vi ricordiamo che la versione PC di Death Stranding è attesa per il prossimo 2 giugno, sia su Steam sia su Epic Games Store. Tra le novità introdotte, oltre la modalità fotografica già citata, troviamo il supporto all'Ultra Wide.