Death Stranding x PS4 PRO: annunciata una Limited Edition della console!

Direttamente dallo State of Play attualmente in corso di svolgimento, giunge un'interessante notizia interamente dedicata all'universo dell'attesissimo Death Stranding!

Durante l'evento fissato per la serata di martedì 24 settembre, il team Sony ha infatti annunciato l'intenzione di rendere disponibile per i videogiocatori che attendono con ansia la nuova opera di Hideo Kojima una console interamente a tema Death Stranding. L'approdo sul mercato della prima produzione di Kojima Productions verrà infatti celebrata con la commercializzazione di una speciale PlayStation 4 PRO! Una Limited Edition della console, accompagnata da un pad interamente a tema: cosa ve ne pare, vi piace? L'edizione limitata di PS4 PRO arriverà sul mercato in occasione del lancio di Death Stranding: l'appuntamento è dunque fissato per il prossimo 8 novembre!



Nel corso del Tokyo Game Show sono stati svelati molti dettagli sul gioco: la Redazione di Everyeye ve ne ha parlato in diversi speciali, dedicati alla private room in Death Stranding e al gameplay di Death Stranding.