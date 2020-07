In Death Unchained ora su Oculus: combattere tra Inferno, Purgatorio e Paradiso in VR

Continua ad ampliarsi la line-up di titoli in Realtà Virtuale disponibili su Oculus Quest, che accoglie ora nel proprio catalogo anche il nuovo In Death: Unchained.

Sviluppato dal team di Superbright, il gioco si qualifica come un rogue-lite ricco di azione, pensato appositamente per la VR. Già disponibile per i possessori del visore targato Oculus, In Death: Unchained si presenta ufficialmente al pubblico nel suo trailer di lancio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Il viaggio proposto dagli autori condurrà il giocatore attraverso una pericolosa traversata dell'Aldilà, lungo i reami di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ad accompagnarlo nella sua missione, il protagonista avrà un ricco arsenale di frecce, che potrà scoccare contro in direzione dei propri avversari, siano esse anime sperdute o creature demoniache o angeliche. Generate in maniera procedurale, le aree di In Death: Unchained si adatteranno alle abilità del giocatore nello sfruttare le armi a propria disposizione, utilizzando l'arco per colpire una vasta selezione di tipologie di pericolosi nemici.



Il titolo, ora disponibile come parte della line up di giochi approdati di recente su Oculus Quest, promette di sfruttare a pieno gli avanzati sistemi di controllo dell'hardware concepito per l'utilizzo della Realtà Virtuale videoludica.