Deathbound: tutti i dettagli sul nuovo soulslike in cui si cambia classe in tempo reale

Ai tanti soulslike in uscita prossimamente, tra i quali vi ricordiamo ci sono Lies of P e Lords of the Fallen, se n’è appena aggiunto un altro: Deathbound.

L’action RPG firmato Trialforge Studio si rifà alle produzioni FromSoftware principalmente nel combat system, i cui ritmi sono molto simili a quanto visto sia in Dark Souls che in Bloodborne (sapevate che qualcuno è riuscito a far girare Bloodborne a 60fps su PlayStation 5?), visto che in base all’assetto in utilizzo è possibile avere un approccio più o meno aggressivo. La vera peculiarità di Deathbound è la meccanica che prende il nome di Binding System, attraverso la quale il protagonista può in qualche modo assorbire i guerrieri caduti, ereditandone sia le doti di combattimento che l’equipaggiamento.

In poche parole, potremo mettere le mani su intere build precostruite che fungono da pezzi d’equipaggiamento intercambiabili in tempo reale durante gli scontri. Nel trailer d’annuncio possiamo vedere il protagonista in azione mentre affronta un boss e alterna momenti di grande velocità mentre utilizza un assetto che ricorda il classico ladro armato di pugnali e in grado di eseguire agili schivate, ad altri in cui lo spirito in uso è quello di un cavaliere con spada e scudo. Occorre precisare che si tratta di vere e proprie trasformazioni che vedono il protagonista modificare sia l’inventario che l’estetica, così da riprendere la fisionomia del guerriero assorbito.

Stando alle informazioni disponibili sulla pagina ufficiale Steam del gioco, dov’è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri, si fa riferimento anche ad un sistema di progressione delle singole classi, sebbene al momento non sia chiaro in che modo potremo migliorare l’efficacia dei vari preset sui quali metteremo le mani nel corso dell’avventura.

L’incognita più grossa riguarda invece la struttura del gioco, dal momento che non è chiaro se si tratti di un open world o di un gioco più lineare, così come non sappiamo se la mappa presenterà scorciatoie e bivi come FromSoftware ci ha abituati nelle sue produzioni. In ogni caso sappiamo che Deathbound è ambientato nel mondo di Ziêminal in un futuro distopico in cui la tecnologia è un ricordo del passato e, sebbene sullo sfondo vi siano grattacieli abbandonati e strumentazioni hi-tech, i guerrieri combattono con armi ed armature medievali. Vi è quindi la coesistenza di elementi appartenenti a due epoche diverse: da una parte abbiamo il dark fantasy medievale del presente e dall'altra la tecnologia del passato. Ciò è indubbiamente interessante e potrebbe fornire agli sviluppatori numerosi spunti nella realizzazione dell’equipaggiamento e del bestiario.

Per saperne di più, però, dovremo attendere ancora del tempo, visto che Deathbound è al momento previsto esclusivamente su Steam nel corso del 2024 e gli sviluppatori non hanno ancora fornito indicazioni più precise sulla finestra di lancio.