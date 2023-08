Deathclaw di Fallout oggetto di fan art erotiche: il commento del creatore

Flagello dei giocatori di Fallout 3, New Vegas e Fallout 4, il Deathclaw è uno dei nemici più spaventosi di cui ci si ricorda in questo gioco di ruolo. Eppure, Jonah Lobe, colui che ha generato questa creatura, ha scoperto che non tutti ne sono terrorizzati, anzi.

Incredibile ma vero, infatti, il Deathclaw di Fallout ha ispirato una serie di fan art piuttosto spinte che hanno individuato una sorta di vena erotica in questa creatura. Proprio questo motivo, il creatore dei Deathclaw in Fallout è rimasto al contempo impressionato e inorridito.

Che fosse una creatura popolare non c'è dubbio alcuno e lo dimostrano anche iniziative come la mod che introduce la maschera di Deathclaw da indossare, ma mai lo sviluppatore avrebbe pensato a questo.

"Come creatore del Deathclaw, sono rimasto silenziosamente impressionato e inorridito dall'enorme quantità di porno che ho trovato in rete sul Deathclaw", ha commentato il visual artist, che ha poi precisato che il suo obiettivo era in verità quella di far spaventare a morte i giocatori.

In effetti così avrebbe dovuto essere, dato che questa creatura è grande, veloce, terrificante e capace di uccidere in appena un paio di colpi. Ciò nonostante, l'iconico rettile bipede è davvero diventato oggetto di fan art erotiche che, pur contribuendo a mantenere viva la sua nomea online, hanno in larga parte deragliato in ambiti in cui mai i creatori avrebbero pensato di addentrarsi. A questo punto, c'è da domandarsi se lo rivedremo in un ipotetico Fallout 5.