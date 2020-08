Deathground: dinosauri all'attacco nel video gameplay dell'avventura horror

I ragazzi di Jaw Drop Games si ritagliano uno spazio al Future Games Show per mostrare delle scene di gameplay di Deathground, il survival horror coi dinosauri annunciato qualche settimana fa con una campagna in crowdfunding che, nel frattempo, ha già raggiunto l'obiettivo minimo prefissato dai suoi autori.

La pericolosa giungla ricreata dagli sviluppatori di Deathground farà da sfondo a una moderna caccia al dinosauro organizzata da un gruppo di ricercatori per ottenere dei preziosi dati scientifici. Ogni creatura sarà dotata di un'IA adattiva che reagirà dinamicamente in funzione delle tattiche adottate dagli utenti.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, il titolo assumerà la forma di un action in prima persona votato al multiplayer cooperativo, con squadre composte da massimo tre utenti ma con la possibilità di intraprendere l'intera avventura in completa solitudine.

In ogni missione ci saranno dei punti di estrazione casuali e degli obiettivi che cambieranno di volta in volta, due fattori che contribuiranno a elevare la tensione avvertita dagli appassionati. Nelle intenzioni del team di Jaw Drop, la dimensione di Deathground continuerà a evolversi per tutto il 2021 con l'aggiunta di ulteriori scenari ed elementi di gameplay. La fine della fase Early Access di Deathground è infatti prevista per il 2022, con lancio atteso su PC e, presumibilmente, PS5 e Xbox Series X.