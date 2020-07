Deathground: il survival horror coi dinosauri si presenta in un video

Il team di sviluppo indipendente di Jaw Drop Games presenta ufficialmente il progetto di Deathground, un ambizioso survival horror con visuale in prima persona che s'ispira ad Alien Isolation e alla serie di Jurassic Park.

Il titolo catapulta gli appassionati del genere all'interno di una misteriosa giungla popolata da feroci dinosauri riportati in vita dai moderni progressi della genetica. A detta dei suoi autori, ogni dinosauro sarà dotato di un'Intelligenza Artificiale tanto raffinata da prevedere dei comportamenti dinamici che cambieranno in funzione dello stile di gioco adottato dagli utenti.

Il nostro compito sarà quello di formare un gruppo di cacciatori professionisti e di addentrarci nella giungla per recuperare i bottini di alto valore rappresentati dai dati scientifici. Ogni squadra sarà composta da massimo tre giocatori, ma sarà possibile anche intraprendere le sfide in completa solitudine.

Ogni missione avrà dei punti di estrazione casuali e degli obiettivi dinamici, due fattori che obbligheranno gli appassionati a modificare costantemente il proprio approccio in un crescendo di emozioni e di suspense causato dalle esperienze imprevedibili da dover vivere mentre si è braccati da queste creature preistoriche. I cacciatori avranno a disposizione anche una vasta gamma di oggetti e di armi, con tanti elementi di equipaggiamento da creare e potenziare con un sistema di crafting.

Per finanziare il loro progetto, il team di Jaw Drop Games si è affidato al crowdfunding privato: la campagna Kickstarter di Deathground è già attiva con 34.000 euro raccolti in pochi giorni, a fronte di una richiesta di circa 89.000 euro avanzata dagli sviluppatori per garantire la realizzazione dell'intera esperienza ludica e contenutistica promessa.