Deathground è tornato: il survival horror con i dinosauri si mostra al Future Games Show

Era l'estate del 2020 quando Deathground è stato annunciato, per poi far presto perdere le proprie tracce subito dopo i primi trailer di gioco. A sorpresa, durante il Future Games Show della Gamescom 2023 il survival horror a base di dinosauri è tornato a mostrarsi dopo un lungo silenzio.

Verso la chiusura dell'evento è andato in onda un nuovo trailer di Deathground, che appare ancora più terrificante rispetto a quanto mostrato negli scorsi anni: atmosfere oscure, scenari claustrofobici ed i temibili rettili preistorici assetati di sangue sono gli ingredienti principali dell'opera targata Jaw Drop Games, realizzata inoltre in Unreal Engine 5. L'avventura vedrà per protagonista un gruppo di avventurieri braccati senza sosta dai dinosauri, con il gioco che potrà essere affrontato sia in solitaria, sia in cooperativa con altri giocatori.

Nonostante il nuovo trailer abbia confermato che il progetto è vivo e vegeto, per il momento resta il mistero attorno la finestra di lancio di Deathground: l'opera è prevista su PC in data ancora da definire, ma in ogni caso è possibile metterlo in wishlist su Steam in attesa di novità concrete sul suo esordio sul mercato, si spera già nel prossimo futuro.

Deathground non è stato comunque l'unico survival horror protagonista della serata: al termine del Future Game Show è stato infatti annunciato Tormented Souls 2, secondo episodio della serie che omaggia i classici passati del genere.