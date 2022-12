Deathloop 2 è già in sviluppo? Colt e Julianna di nuovo al lavoro con Arkane

Dalla pubblicazione dell'aggiornamento Goldenloop in Deathloop sono trascorsi pochi mesi, durante i quali il peculiare shooter si è presentato anche all'utenza Xbox Series X|S.

Da allora, il team di Arkane non ha offerto alcun aggiornamento in merito al futuro dell'IP, che tuttavia potrebbe essere destinata ad ulteriori espansioni. A lasciarlo intendere, è stato nientemeno che Jason Kelley. Nel corso di una recente intervista, l'interprete di Colt si è infatti lasciato sfuggire un interessante dettaglio.

Nel ricordare il provino realizzato per entrare a far parte del cast di Deathloop, l'attore ha dichiarato di non poter rivelare il nome in codice utilizzato all'epoca da Arkane per assumerlo. La dicitura, ha infatti rivelato, è "ancora utilizzata" all'interno della software house, proprio per un progetto che coinvolge lo stesso Jason Kelley e Ozioma Akhaga, interprete di Julianna nel gioco. A queste parole, l'attrice - seduta accanto all'attore nel corso dell'intervista - ha immediatamente rivolto uno sguardo allarmato al collega, che evidentemente non era autorizzato a condividere tale informazione.



La svista di Jason Kelley non è ovviamente passata inosservata, con la community videoludica che si domanda se dietro la nuova collaborazione tra Arkane, l'attore e Ozioma Akhaga non si celi un eventuale Deathloop 2. In attesa di saperne di più, ricordiamo che la software house dovrà presto annunciare la finestra di lancio di Redfall.