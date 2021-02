Deathloop: l'action di Arkane e Bethesda si mostra nel video dello State of Play

In coincidenza del PlayStation State of Play che ha fatto da sfondo, tra gli altri, a uno splendido video gameplay di Kena Bridge of Spirits con tanto di annuncio della data d'uscita, Bethesda ha confezionato un nuovo filmato di Deathloop.

Il video pubblicato dagli studi Arkane tratteggia l'esperienza che avremo modo di vivere interpretando i protagonisti di questo titolo basato sui loop temporali e fortemente incentrato, nella sua versione PS5, sulle funzionalità evolute del controller DualSense.

Stando infatti al team di sviluppo che ha dato forma alla serie di Dishonored e si è occupata del reboot di Prey, ciascuna arma vanterà un suo profilo per quanto concerne la forza da applicare sui trigger adattivi, il suono generato dai colpi e l'effetto dato dal feedback aptico. Se volete saperne di più sull'argomento, sulle nostre pagine trovate un approfondimento con le considerazioni di Arkane sull'importanza del DualSense nel gameplay di Deathloop.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo video mostrato da Bethesda sul palco virtuale dello State of Play e vi ricordiamo che Deathloop sarà disponibile dal 21 maggio su PC e in esclusiva console (temporale e della durata di un anno) su PS5.