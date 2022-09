Deathloop si aggiorna: un mare di novità e aggiunte con l'espansione gratuita Goldenloop

Contestualmente al lancio ufficiale di Deathloop su Xbox Series X/S assisteremo anche all'arrivo di Goldenloop, un aggiornamento gratuito tanto ricca di novità, aggiunte e migliorie da poter essere considerato come una vera e propria espansione dell'originario sparatutto di Arkane Lyon.

Con l'update Goldenloop, infatti, la sussidiaria francese degli Xbox Game Studios amplierà il perimetro ludico e contenutistico di Deathloop grazie a una sana iniezione di funzionalità aggiuntive, a cominciare dall'introduzione del matchmaking PvP cross-play tra giocatori su Xbox Live, Steam, Epic Store, Microsoft Store e PlayStation Network. Chi lo desidera potrà comunque disabilitare il matchmaking cross-play oppure limitarlo ai soli giocatori che utilizzano un controller o il binomio mouse-tastiera.

Tra le novità di Goldenloop citiamo l'aggiunta dell'abilità Fuga (con cui scagliare proiettili che rallentano e confondono il nemico di turno), dell'arma Prototipo AUTA (un fucile a energia diretta che trapassa i nemici con un raggio laser) e della tipologia inedita di nemico Bombarolo Artista (degli avversari che 'verniciano' le strade di Blackreef con degli esplosivi).

Sempre attraverso Goldenloop assisteremo all'introduzione di ben quattro potenziamenti inediti per l'abilità Camuffamento di Julianna, di 19 piastrine "2 in 1" per combinare le abilità di piastrine esistenti e di un finale esteso, oltre ad altre sorprese che scopriremo solo installando il Goldenloop Update di Deathloop a partire da domani, martedì 20 settembre, su PC, PlayStation 5 e dal day one su Xbox Series X/S e Game Pass.