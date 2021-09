Deathloop si aggiorna su PC: Arkana indaga ancora sullo stuttering

Come già riportato, Arkane sta indagando sui problemi della versione PC di Deathloop, con l'obiettivo di pubblicare una patch risolutiva il prima possibile.

Mentre proseguono le indagini legate alla problematica, la software house si è portata avanti con un ulteriore aggiornamento preliminare. Già disponibile per gli acquirenti del gioco su Steam, l'update interviene su molteplici aspetti della produzione. Tra le novità principali, troviamo un fix volto a offrire maggiori dettagli sui fenomeni di crash di Deathloop, riscontrati principalmente su hardware che non soddisfano i requisiti minimi indicati per la versione PC del gioco o sui quali le estensioni necessarie sono state disabilitate dall'utente o da software di terze parti.

Il medesimo aggiornamento interviene inoltre sul sistema di achievement della versione Steam di Deathloop. In quest'ultima infatti, alcuni degli obiettivi non venivano sbloccati in maniera corretta. A margine della pubblicazione dell'update, Arkane conferma di star continuando a investigare sui fenomeni di stuttering della versione PC di Deathloop. Al momento, la software house sta studiando cause e possibili soluzioni: per accelerare il processo, il team chiede agli utenti che stanno sperimentando il problema di segnalarlo tramite gli appositi canali di Arkane Studios e di rendersi disponibili per il test di un primo fix dedicato al problema.