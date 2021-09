Deathloop si aggiorna su PC: Arkane ha risolto il problema dello stuttering

Deathloop è arrivato sul mercato ed ha saputo stupire per il concept originale che i ragazzi di Arkane Lyon hanno saputo proporre con il suo nuovo action game in prima persona. Tuttavia, i giocatori su PC hanno avuto a che fare con un fastidioso problema tecnico, che ha inficiato le prestazioni generali del titolo.

Lo stuttering verificatosi al lancio del gioco era dovuto al movimento non lineare della telecamera rispetto a quello del mouse, peraltro amplificato dall'eventuale refresh rate superiore ai 60 Hz o dall'attivazione del VRR. I problemi legati a questi fattori dovrebbero ora essere scomparsi con la pubblicazione dell'hotfix 1.708.4.0.

Ciò non vuol dire che il lavoro sia finito per Arkane, che ha già confermato di star ulteriormente indagando per riuscire ad arginare un altro problema che si verifica per chi gioca a framerate particolarmente alti su PC.

"Inoltre, stiamo esaminando un problema separato, ma correlato, che abbiamo identificato come un fattore che potrebbe anche essere una causa di stuttering a framerate elevati. Fornirermo ulteriori aggiornamenti non appena disporremo di maggiori informazioni".



Deathloop è ora disponibile su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. L'innovativo titolo firmato Arkane Lyon ha conquistato il pubblico del Regno Unito, dove ha debuttato in prima posizione. Per tutti gli approfondimenti sul gioco di Bethesda, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Deathloop.