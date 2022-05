Deathloop si aggiorna su PS5 e PC: Modalità Foto e accessibilità tra le novità della patch

Dalle colonne del blog ufficiale di Bethesda e del PS Blog, gli sviluppatori di Arkane Lyon ci informano dell'avvenuto lancio dell'Update 3 di Deathloop. Il nuovo aggiornamento amplia l'offerta contenutistica dello sparatutto su PC e PS5 introducendo la Modalità Foto e tante opzioni di accessibilità.

La nuova Photo Mode di Deathloop offre un ampio ventaglio di opzioni e parametri configurabili per la fotocamera, grazie ai quali poter immortalare i momenti più belli e le sitazioni di gioco più peculiari vissute nel Blackreef. Il nuovo strumento integrato nel menù di Deathloop fornisce tutta una serie di filtri, inquadrature preimpostate e strumenti per cambiare la posizione di Colt e Julianna, modificarne i completi, sostituirne le armi e scegliere la posa più adatta per esprimersi al meglio.

L'aggiornamento porta in dote anche una nuova scheda nei menù che offre funzionalità avanzate di accessibilità. I parametri integrati da Arkane Lyon comprendono delle opzioni di personalizzazione per gli elementi che popolano l'interfaccia utente, delle impostazioni per la difficoltà di combattimento (come il numero di riprese e la velocità di gioco) e una navigazione dei menù migliorata.

Per ringraziare tutti gli appassionati, in attesa che Deathloop arrivi su PS Plus Premium i ragazzi di Arkane Lyon invitano tutti i giocatori su PlayStation 5 a scaricare gratuitamente una collezione di nove avatar dedicata, ovviamente, ai personaggi dello sparatutto sui loop temporali di Bethesda:

Nord e Sud America: 7673-6HNN-K887

Europe, Africa, Medio Oriente e Oceania: 3XF7-QANX-CJ6A

Giappone: QQH5-75NA-3TBP

Asia: KB3H-FQNJ-5BCT

Corea del Sud: AN6J-FGNM-CCH7

In cima alla notizia potete ammirare il video confezionato da Arkane e Bethesda per celebrare il lancio dell'Aggiornamento 3 di Deathloop con la Modalità Foto.