Deathloop appare sull'Xbox Store: annuncio ufficiale imminente?

Sembra che ci siamo ormai: Deathloop sarebbe prossimo a sbarcare su Xbox Series X/S. Dopo i rumor su Deathloop per Xbox annunciato a settembre, arriva adesso un grosso indizio che sembra rafforzare le possibilità in maniera molto più consistente.

L'opera firmata Arkane Lyon è infatti comparsa sull'Xbox Store, come segnalato su Reddit con tanto di screen di conferma, che rivela come i pre-ordini per il gioco siano già attivi. A questo punto manca soltanto un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori o di Microsoft, che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Del resto l'esclusiva console temporale PlayStation 5, fissata per 12 mesi, sta di fatto scadendo considerata la pubblicazione sulla piattaforma Sony avvenuta il 14 settembre del 2021.

Ricordiamo inoltre che Deathloop arriverà su PlayStation Plus Extra e Premium il 20 settembre: a questo punto non è da escludere che tale data possa essere la medesima anche per lo sbarco delle avventure di Colt sull'ammiraglia Microsoft, Xbox Game Pass compreso. Si tratta in ogni caso di un'ipotesi, in attesa di commenti ufficiali da parte del colosso di Redmond.

Giocherete su Xbox l'intrigante FPS di Arkane? Dopo una lunga attesa potrebbe mancare poco allo sbarco di Deathloop su nuovi lidi, pronto ad intrattenere nuovi giocatori con le sue tematiche a base di loop temporali.