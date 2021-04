Deathloop: Arkane descrive le infinite ramificazioni temporali dei livelli

Intervenuti ai microfoni di EDGE per discutere dell'esperienza di gioco di Deathloop e degli elementi che ne contraddistingueranno la narrazione, Dinga Bakaba e Sebastien Mitton degli studi Arkane hanno fornito degli interessanti spunti di riflessione sulle ramificazioni temporali dei livelli.

Il primo a intervenire è Mitton che, in qualità di direttore artistico del progetto, spiega che nel titolo ritroveremo quattro macro-aree: per ciascuna ambientazione, gli studi Arkane hanno previsto un numero virtualmente infinito di variazioni che saranno strettamente connesse al concetto dei paradossi temporali su cui si basa Deathloop.

Ogni scenario, ad esempio, sarà proposto con quattro tipologie di illuminazione ambientale (mattina, mezzogiorno, pomeriggio e sera), ma anche con otto differenti obiettivi da raggiungere: a detta di Mitton, ogni diramazione della storia produrrà delle profonde modifiche alle missioni da svolgere, di conseguenza sarà quasi impossibile ripetere la medesima attività. Per dare modo agli utenti di familiarizzare con questa particolare meccanica, solo l'introduzione sarà strutturata in maniera "classica" e lineare.

A tal proposito, il Game Director Bakaba sottolinea come questo approccio abbia consentito agli sviluppatori di tarare l'esperienza in base ai gusti e alle esigenze degli appassionati di giochi lineari e ma anche di chi, invece, vuole vivere avventure sempre originali. Anche per questo, non sarà presente alcun sistema per effettuare il salvataggio e caricamento rapido, dato che, a detta di Bakaba, "i giocatori dovranno convivere con i propri errori e improvvisare di conseguenza".

In funzione dell'ultimo rinvio di Deathloop, il nuovo progetto degli autori di Dishonored si farà attendere fino al 14 settembre su PC e PlayStation 5 e, probabilmente, fino alla seconda metà del 2022 su Xbox Series X/S.