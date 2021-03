Deathloop: Arkane racconta in video il rapporto tra Colt e Julianna

Il Narrative Designer di Arkane Lyon, Bennett Smith, svela ulteriori dettagli sulla storia di Deathloop nel corso di una video intervista a Game Informer incentrata sul rapporto tra Colt e Julianna.

In quest'ultima finestra aperta sull'universo di Deathloop con i suoi paradossi temporali, l'esponente della sussidiaria francese di Bethesda fornisce nuovi retroscena sugli eventi che accadranno a Blackreef e sui motivi della partenza del Programma AEON.

Il Narrative Designer coglie poi l'occasione offertagli dai giornalisti di GI per riprendere e approfondire il discorso iniziato dal game director Dinga Bakaba sulla centralità del rapporto tra Colt e Julianna nella storia di Deathloop. Le conversazioni che avverrano all'inizio di ogni missione tra Colt Vahn e la sua nemesi, ad esempio, saranno uniche e non si ripeteranno, proprio in funzione della loro capacità di conservare i propri ricordi passando da un loop temporale all'altro.

Di particolare interesse sono poi le dichiarazioni con cui Smith specifica come, parallelamente agli eventi della trama principale, lo scopo del titolo sia quello di incoraggiare i giocatori a "sentirsi a proprio agio con il concetto stesso della morte", sfruttando tale consapevolezza per conoscere ciò che li circonda.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo video di Game Informer e ricordiamo a chi ci segue che Deathloop è previsto in uscita per il 21 maggio su PC e in esclusiva console (temporale e della durata di un anno) su PlayStation 5.