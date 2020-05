Deathloop: Arkane torna a parlare dell'ambizioso action in prima persona

Nel celebrare i 20 anni di Arkane Studios, gli sviluppatori della software house francese sono tornati a parlare di Deathloop, l'ambizioso action in prima persona annunciato dai creatori di Dishonored all'E3 2019 durante la conferenza losangelina di Bethesda.

Dalle pagine del sito ufficiale di Bethesda, la Community Manager Anne Lewis ha ripercorso la gloriosa storia dell'azienda transalpina (recentemente ampliatasi con il nuovo studio texano di Austin) per illustrare il "DNA di Arkane" insieme ai dirigenti della compagnia.

Guardando al futuro di Arkane e allo sviluppo di Deathloop, il direttore artistico Sebastien Mitton ha spiegato che "ci adattiamo a tutto, il nostro valore fondante è quello di essere sempre migliori, più grandi e più forti. I tempi cambiano e noi vogliamo cambiare con loro, ma senza perdere mai di vista ciò che rende unico ogni gioco Arkane, ossia il coinvolgimento totale che sappiamo offrire con un'esperienza ludica in soggettiva. È ciò che ci viene meglio e che più amiamo. Abbiamo parecchie idee da elaborare per i nostri titoli futuri, e i giocatori ne saranno entusiasti".

Alle dichiarazioni di Mitton fanno eco le parole pronunciate dal Game Director di Arkane Lyon Dinga Bakaba nel confermare come "prima di ogni cosa, vogliamo che nei nostri giochi gli spazi da esplorare siano dei compagni di viaggio e non dei semplici ambienti da attraversare. I nostri titoli danno il meglio quando il giocatore è messo nelle condizioni di dominare quegli spazi, magari attraverso degli strumenti e delle meccaniche simulative che consentono di escogitare soluzioni imprevedibili. In questo senso, Deathloop è un esperimento folle che ci ha permesso di avere una nuova prospettiva su come una simulazione immersiva possa fornirci gli strumenti creativi per sviluppare nuove sfaccettature artistiche di gameplay".