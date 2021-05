Deathloop: Arkane vuole creare un grande gioco, non teme le basse vendite

Deathloop è il nuovo peculiare progetto che sta prendendo forma negli studi di Arkane, la software house francese sussidiaria di Bethesda che ha già regalato in passato titoli memorabili come il reboot di Prey e i due capitoli della serie di Dishonored.

Nonostante siano riconosciuti fra i più interessanti degli ultimi anni, i titoli di Arkane non sono ancora riusciti a conquistare il grande pubblico, con i numeri di vendita di Dishonored 2 che in UK sono persino stati inferiori del 40% circa rispetto al predecessore. Questo limiterà la visione autoriale dello studio per intraprendere scelte creative più vicine al gusto mainstream?

La possibilità che questo accada è praticamente nulla, stando a di Dinga Bakaba, director di Deathloop per il quale l'unica e sola priorità dello studio deve essere quella di creare un grande titolo da regalare ai propri fan:

"Vogliamo dare ai giocatori qualcosa che piaccia davvero. Qualcosa che ricorderanno. Qualcosa di cui parleranno. Forse potranno odiarlo, ma almeno non proveranno... Apatia, fondamentalmente. L'apatia è il nemico di ciò che noi facciamo. Questo non è fast food. Questa è una cucina. Quindi forse non ti piace il gusto, ma almeno hai questo sapore. Ha una sua personalità".

Bakaba ha quindi ringraziato Bethesda per aver concesso loro una nuova opportunità di esprimere la propria visione artistica, senza porre vincoli per favorire in maniera forzata le vendite del titolo: "Siamo fortunati che il nostro publisher ci dica: 'Sì, fate roba da Arkane! Voi siete Arkane, no?' Quindi è davvero apprezzabile. In caso contrario, un progetto come questo non potrebbe esistere nello spazio dei tripla A". L'obiettivo, ha aggiunto Bakaba, è quello di creare un gioco eccellente, e non fare una "corsa alle vendite".

Nonostante Arkane faccia parte insieme a Bethesda degli Xbox Game Studios, lancerà Deathloop il 14 settembre in esclusiva temporale console su PlayStation 5, oltre che su PC. Il director ha dunque colto l'occasione per rivolgere parole di apprezzamento verso Sony, anch'essa elogiata per aver dato dimostrazione di coraggio supportando dei progetti molto autoriali come Returnal e Death Stranding. Cogliamo l'occasione per rimandarvi alla lettura della nostra nuova Anteprima dedicata a Deathloop.