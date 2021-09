Deathloop: arriva il fix temporaneo allo stuttering su PC

Sin dal suo debutto su Steam, Deathloop è stato al centro di numerose critiche per via dello stuttering, una problematica che sembra affliggere solo la versione PC e per la quale il team di sviluppo ha da poche ore pubblicato un fix temporaneo.

Per poter provare la nuova versione di Deathloop su Steam occorre scaricare una patch in versione Beta e, quindi, non ancora definitiva. Se volete effettuare questo test dovete aprire il client Valve, accedere alla Libreria e cliccare con il tasto desto e selezionare "Proprietà": a questo punto vi si aprirà una nuova finestra nella quale va cliccata la voce "Beta" nell'elenco a sinistra. Per poter scaricare la versione Beta dell'update occorre scrivere nell'area di testo relativa al codice della beta la parola "juliannashotme" senza virgolette e poi cliccare su "Verifica Codice". Potrete così selezionare la versione di test del gioco nel menu a tendina in alto e far così partire il download dell'aggiornamento, il quale dovrebbe ridurre sensibilmente i problemi di stuttering in attesa della pubblicazione di un fix definitivo.

Avete già visto il video confronto di Digital Foundry tra le versioni PC e PS5 di Deathloop? Sulle nostre pagine potete leggere anche la recensione di Deathloop a cura di Alessandro Bruni.