Deathloop arriva in PlayStation Plus Extra e Premium, ma quando tocca a Xbox?

Sony ha fatto sapere che Deathloop si unirà al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal prossimo 20 settembre, andando a configurarsi come un valore aggiunto niente male per il neonato servizio di casa Sony. Mentre la comunità di Sony festeggiava, in ogni caso, c'è chi s'interrogava sul futuro del gioco sulle piattaforme Xbox...

Con Deathloop si è andato a configurare un caso particolare, seppur non unico: il gioco è prodotto da Bethesda e sviluppato da Arkane, due realtà facenti ormai parte della galassia degli Xbox Game Studios, tuttavia in ambito console risulta essere un'esclusiva PlayStation 5 a causa di accordi commerciali presi prima dell'acquisizione da parte di Microsoft. È successo anche con Ghostwire Tokyo, ultimo lavoro di Tango Gameworks.

Non stupisce, dunque, vedere sui canali di Bethesda molteplici reazioni accomunate dal medesimo leitmotiv. Sotto all'annuncio dell'arrivo di Deathloop in PlayStation Plus Extra e Premium ci sono molti videogiocatori che chiedono quando approderà finalmente su Xbox Series X|S e nel catalogo di Game Pass, domande che al momento vengono totalmente ignorate, evidentemente a causa degli accordi stipulati con Sony.

Sappiamo tuttavia che l'esclusività di Deathloop su PlayStation 5 ha una durata di un anno e scade ufficialmente il 14 settembre 2022: che sia questo il giorno in cui Deathloop arriverà finalmente su Xbox Series X|S e Game Pass? O bisognerà attendere ancora? La risposta al primo quesito arriverà tra appena due settimane.