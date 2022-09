Deathloop arriva finalmente su Xbox Series X: data per l'arrivo su Game Pass

Dopo l'avvistamento di Deathloop su Xbox Store, arriva finalmente la conferma ufficiale del debutto del titolo Bethesda nel catalogo delle console Microsoft.

Nel corso della conferenza organizzata dal colosso di Redmond, giunge infatti l'annuncio del secondo esordio del titolo di Arkane. Esordito in origine esclusivamente su PC e PlayStation 5, Deathloop è ora finalmente pronto a superare i confini dell'ecosistema Sony per trovare spazio anche su console Microsoft.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, Bethesda conferma che il peculiare shooter a base di loop temporali sarà disponibile su Xbox Series X|S a partire dalla giornata di martedì 20 settembre 2022. Una notizia che farà sicuramente la gioia di molti videogiocatori attivi su console veredecrociate. Nella medesima data, Deathloop farà inoltre il suo ingresso anche nel catalogo di Xbox Game Pass, sia su PC sia su console, con tanto di supporto al gioco in Cloud.



Per tutti i dettagli sulla produzione Arkane, vi rimandiamo alla recensione di Deathloop firmata dal nostro Alessandro Bruni.