Deathloop in arrivo su PS5: nuovo trailer per il gioco Bethesda

L'evento Sony targato PlayStation 5 è la vetrina scelta dai team di casa Bethesda per tornare a mostrare le nuove IP annunciate in occasione della conferenza E3 del 2019.

Shinji Mikami è infatti intervenuto per presentare il primo gameplay trailer di Ghostwire Tokyo, ma l'appuntamento dedicato alla next gen ha offerto anche l'occasione per dare un ulteriore sguardo a Deathloop. Per l'occasione, Bethesda ha confezionato un trailer inedito che offre un primo sguardo ad atmosfere, character design e meccaniche di gameplay che caratterizzeranno la produzione in arrivo su PS5: ovviamente potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, buona visione!

Ricordiamo che in occasione dell'evento, i team di casa Sony hanno condiviso ulteriori annunci, tra cui Gran Turismo 7 per PS5.