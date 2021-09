Deathloop in azione, video leak: spunta un gameplay per il gioco PS5 e PC

Dopo essere tornata a mostrarsi al pubblico con un trailer di Deathloop al PlayStation Showcase, la nuova opera a firma Arkane Studios si appresta a debuttare sul mercato videoludico.

Tra i nuovi giochi in arrivo a settembre 2021, trova infatti spazio anche la peculiare commistione tra dinamiche shooter, atmosfere Anni '50 e loop temporali. Con la data di uscita fissata per il prossimo martedì 14 settembre, Deathloop si mostra tuttavia in azione con diverse ore di anticipo. Rispetto a quanto previsto dalla tabella di marcia di Bethesda, in rete si è fatto strada un video gameplay leak per Deathloop, che immortala poco meno di cinque minuti di gioco dello shooter.

La sequenza si sviluppa all'interno di un unico livello, con la protagonista che avanza lungo l'ambientazione mettendo a segno una notevole rassegna di uccisioni. Facendosi strada tra avversari e nemici, l'obiettivo della sicaria è quello di riuscire a sfuggire all'inarrestabile e misterioso loop temporale che l'ha imprigionata all'interno di questa insolita dimensione esistenziale.



Tra agguati e sezioni ad armi spianate, Deathloop sarà presto disponibile su PC, via Epic Games Store, e in esclusiva console su PlayStation 5. Per preparare il pubblico al lancio, gli autori di Dishonored hanno già comunicato tutti i dettagli relativi al preload di Deathloop.