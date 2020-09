Deathloop: Bethesda chiarisce la durata dell'esclusiva console su PS5

Nel nuovo approfondimento su Deathloop con il video dell'evento PS5, i gestori del sito ufficiale di Bethesda offrono un chiarimento definitivo sulla durata dell'esclusiva temporale su PS5 per la versione console dell'intrigante sparatutto firmato da Arkane, gli autori della serie di Dishonored.

In una nota a margine dell'articolo di approfondimento pubblicato su Bethesda.net, si legge infatti che "l'esclusiva console è valida per un periodo di tempo limitato. Il gioco non sarà disponibile su altre console fino a un anno dopo la data di lancio (su PS5, ndr)".

Il colosso videoludico americano specifica così che li termini dell'accordo siglato con Sony prevedono un'esclusiva di un anno per la versione PS5 di Deathloop. Ciò significa che, se attualmente il nuovo FPS degli studi Arkane è previsto in uscita nel secondo trimestre del 2021 su PC e PS5, occorrerà pazientare almeno fino a metà 2022 per assistere alla commercializzazione di Deathloop su piattaforme come Xbox Series X e S, ma anche Google Stadia e, se vogliamo, la sempre più rumoreggiata Nintendo Switch Pro.

Ad ogni modo, dal sito ufficiale di Bethesda viene ribadita la volontà di Arkane di proporre Deathloop su PS5 in 4K e 60fps, con supporto esteso alle funzionalità del controller DualSense come i trigger adattivi e il feedback aptico. Per saperne di più su questo progetto, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su gameplay e multiplayer di Deathloop per PS5.