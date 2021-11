Deathloop: Bethesda lancia la Colonna Sonora Originale su Spotify, Steam, Epic e iTunes

In attesa di scoprire se Deathloop saprà conquistare il GOTY ai The Game Awards 2021, Bethesda lancia la Colonna Sonora Originale del kolossal FPS sviluppato dagli studi Arkane per PC e in esclusiva temporale su PlayStation 5.

Con i suoi 59 brani composti con la collaborazione di maestri del settore come Tom Salta, Erich Talaba e Ross Tregenza, la soundtrack originale del nuovo sparatutto sui loop temporali firmato da Arkane Lyon è adesso accessibile sulle principali piattaforme di distribuzione tra cui Spotify, Steam, Epic e iTunes.

La Colonna Sonora include anche tre brani originali di Sencit - Déjà Vu con FJØRA, Pitch Black con Lady Blackbird e Down the Rabbit Hole con Samantha Howard e Haqq, un'aggiunta che contribuisce a stratificare ulteriormente un'offerta musicale tanto ampia da fondere rock psichedelico, country e blues per rafforzare l'atmostera e lo stile anni '60 dell'isola di Blackreef, lo scenario che fa da sfondo all'ultima opera di Arkane.

Se volete addentrarvi ulteriormente nell'offerta ludica, contenutistica e grafica dell'ultima fatica sparatutto degli autori di Dishonored, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Deathloop per PC e PS5.