Deathloop: la campagna sarà molto ricca, comparabile a Dishonored e Prey

Dopo aver pubblicato gli ultimi episodi delle serie di Dishonored e Prey, Arkane Studios si prepara ad espandere ulteriormente la sua già convincente formula di gioco con Deathloop, il nuovo interessante esperimento dello studio francese che ci farà immergere all'interno di un ossessivo loop temporale.

Intervistato dai colleghi di IGN.com, il game director Dinga Bakaba ha diffuso qualche informazione in più riguardo alla campagna del titolo. Stando a quanto affermato, Deathloop offrirà un'esperienza completa ed appagante, caratterizzato da un intro lineare ma da un mondo che in seguito ci metterà a disposizione diverse strade da imboccare in modo autonomo. Tirando le somme, Bakaba si sente di affermare che Deathloop presenterà un pacchetto contenutistico di pari livello rispetto ai vecchi titoli dello studio, tra cui i sopracitati Dishonored e Prey.

"Ci sarà una campagna sostanziosa. Le ore iniziali di Deathloop saranno un po' lineari, sarete quel tipico uomo freddo che cerca di capire la natura di quest'isola. Ad un certo punto il gioco si aprirà e avrete un certo numero di strade.

Penso che sia una campagna piuttosto corposa con molte indagini. Poi intorno a questo c'è un mondo che si muove, ci sono quattro periodi di tempo, quattro distretti che puoi esplorare con una certa varietà. Ogni quartiere ha la sua piccola storia nel corso della giornata. Al mattino, ad esempio, sono abbastanza calmi perché la festa è solo agli inizi; alla fine della giornata molto disordinati, con spazzatura per le strade, graffiti dappertutto, e poi il giorno dopo ricomincia. È bello vedere queste evoluzioni nei distretti.

Ci sono molte scene sia di gioco che narrative completamente opzionali che i giocatori possono scoprire esplorando la mappa. Amiamo l'esplorazione dello spazio, ma qui c'è anche quella legata al tempo. Penso sia un gioco piuttosto ricco, anche se stai solo facendo le indagini e cercando di interrompere il ciclo temporale, penso che sia paragonabile ai nostri giochi precedenti. C'è molto altro da esplorare e sperimentare in Deathloop. Poi c'è anche l'angolo di Juliana, dato che puoi prendere il suo controllo e invadere il mondo di un altro giocatore. Non è una modalità molto competitiva, non si tratta di chi vince e chi perde, si tratta più di creare belle storie".

Deathloop arriverà su PC ed in esclusiva console temporale su PlayStation 4 il 21 maggio 2021. In occasione dell'ultimo State of Play di Sony, Arkane Studios è tornata a mostrare Deathloop con un nuovo filmato.