Deathloop, cicli assassini infiniti, ma niente New Game Plus: parla Arkane

Le armi da fuoco di si preparano a tuonare nella nuova produzione firmata da Arkane Studios, con Deathloop in arrivo su PlayStation 5 e PC nel corso del prossimo mese.

Con l'esordio dell'epopea a base di cicli temporali e omicidi possibili fissato per il 21 maggio 2021, gli autori del titolo offrono ulteriori dettagli sul concept elaborato dal team. Tra le informazioni più recenti figura la conferma dell'assenza di una modalità New Game Plus all'interno di Deathloop. A renderlo noto è il Game Director Dinga Bakaba, nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di GameInformer.com.



Nel corso della chiacchierata, il Director di Arkane Studios ha evidenziato come il team abbia lavorato per rendere Deathloop un'esperienza ad alta rigiocabilità. Quest'ultima, tuttavia, sarà offerta "dalla struttura del gioco". Una volta terminata l'avventura, gli assassini videoludici in erba potranno riavventurarsi in Deathloop, esplorarne le aree e sbloccare ogni possibile contenuto. Nel far questo, tuttavia, non potranno portare con sé il proprio inventario per affrontare con esso la campagna principale. Quest'opzione, ha spiegato Bakaba, portava infatti in sé il rischio di offrire una esperienza eccessivamente ripetitiva per il giocatore.

