Deathloop: Cole prova a spezzare il ciclo nel frenetico trailer di lancio

L'arrivo sugli scaffali di Deathloop è imminente e, per celebrare l'uscita del titolo. Bethesda ha deciso di pubblicare un trailer di lancio doppiato in italiano e grazie al quale è possibile comprendere le principali caratteristiche di questo sparatutto con visuale in soggettiva.

Nel filmato in questione possiamo ascoltare lo stesso protagonista, Cole, che spiega di essere intrappolato in un loop infinito di 24 ore sull'isola di Blackreef e l'unico e solo modo per uscirne è far fuori 8 pericolosi rivali ed evitare Juliana, un'assassina che può essere sotto il controllo dell'intelligenza artificiale o di altri giocatori. Nella seconda metà del trailer possiamo invece osservare un po' d'azione e notare come il protagonista non si limiti a sparare: potremo infatti accedere ad una serie di abilità speciali come quella che vediamo nel filmato, grazie alla quale un bersaglio viene scagliato in aria per poi essere agilmente eliminato con un colpo di fucile di cecchino alla testa. L'intero trailer ha in sottofondo il brano “Pitch Black” di Sencit e Lady Blackbird, parte della colonna sonora ufficiale e in arrivo a breve su Spotify.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire da domani, martedì 14 settembre 2021, solo su PS5 e PC. Chiunque abbia prenotato la versione digitale del titolo potrà iniziare a giocare da questa notte allo scoccare della mezzanotte.

Avete già letto la nostra recensione di Deathloop a cura di Alessandro Bruni?