Deathloop, un combat system come Dishonored? All'inizio era previsto!

Dopo aver svelato le improbabili origini del nome del protagonista di Deathloop, il team di Arkane svela un ulteriore retroscena relativo alla genesi dell'apprezzata produzione.

Nel corso di una recente intervista, in particolare, il Creative Director Dinga Bakaba ha svelato che in origine Deathloop doveva proporre un combat system molto simile a quanto visto dai giocatori nella serie di Dishonored. Il tutto era già stato implementato nel gioco, quando l'introduzione del comparto multiplayer ha scombinato le carte in tavola.

Con quest'ultimo, racconta infatti Dinga Bakaba, si generava un delay eccessivo tra le azioni compiute dagli invasori e quelle attuate dall'host. In un tale contesto, il sistema di parry mutuato da Dishonored non poteva funzionare. Scartato quest'ultimo, però, il combat system si presentava - testualmente - come "noioso da morire", poiché il sistema di difesa si basava esclusivamente sul bloccare le mosse dell'avversario. A questo punto, la creatività Arkane ha portato il team ad un'importante conclusione: "Al diavolo la difesa!". Il sistema di protezione dai colpi è stato così sostituito con la possibilità di assestare potenti calci all'avversario!

Per tutti i dettagli sulla peculiare produzione firmata dal team di casa Bethesda, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile la ricca recensione di Deathloop firmata dal nostro Alessandro Bruni.