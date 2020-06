Deathloop come Dark Souls: confermate le invasioni PvP per l'FPS di Arkane

Dopo aver ipotizzato una grande evoluzione di IA e fisica su PS5 e Xbox Series X, lo sviluppatore capo degli studi Arkane, Dinga Bakaba, ha offerto dei nuovi chiarimenti su Deathloop, lo sparatutto sci-fi in arrivo su PC e in esclusiva temporale su PS5 in un periodo non ancora specificato dagli autori di Dishonored 2.

Stando a quanto illustrato dallo sviluppatore capo della software house di Lione, nel corso dello sviluppo di Deathloop "abbiamo sentito che questo stile multiplayer, in cui diamo la possibilità alle persone di giocare come l'antagonista principale, fosse stato un ottimo modo per aumentare quel livello di tensione, caos e imprevedibilità che amiamo in titoli come questo".

Il sistema PvP escogitato da Arkane per le sfide multiplayer 1vs1 di Deathloop sarà però diverso da quello che ha contraddistinto i capitoli della serie soulslike di Dark Souls, come sottolinea lo stesso Bakaba aggiungendo che "riteniamo che i nostri sistemi di gioco ci posizionino in modo univoco, consentono delle battaglie tra giocatori che non si focalizzano solo sulle rispettive abilità ma anche sul loro ingegno, sulla creatività e sulla propria personalità".

Il perno attorno al quale graviterà l'esperienza di gioco di Deathloop, però, sarà la campagna principale, con Julianna impegnata a fronteggiare orde di nemici gestiti da un'intelligenza artificiale che gli studi Arkane definiscono come "estremamente imprevedibile" e capace di dare del filo da torcere anche agli utenti più esperti di avventure in soggettiva "alla Dishonored".