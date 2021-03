Deathloop, come funziona? Arkane Studios ce lo spiega nel dettaglio

Dopo qualche mese di assenza, Deathloop è tornato in grande spolvero in occasione dell'ultima puntata del PlayStation State of Play con un nuovo trailer intitolato "Deja Vu", che ci ha portato nuovamente su Blackreef, un'isola bloccata in un loop temporale, dandoci un assaggio dei poteri e delle capacità in combattimento di Julianna e Colt.

Come ogni immersive sim che si rispetti, Deathloop è caratterizzato da meccaniche e risvolti narrativi piuttosto complessi, la cui assimilazione potrebbe non risultare immediata per tutti. Per questo motivo il director in persona, Dinga Bakaba, è intervenuto in un video fresco di pubblicazione per cercare di dare una risposta alle domande più diffuse tra i videogiocatori. Che cosa ha causato il loop temporale? Chi sono i Visionari? Perché tutti su Blackreef sembrano essere afflitti da amnesia? Chi è Julianna e perché sta dando la caccia a Colt? Perché tutti sull’isola indossano una maschera? Come può Colt spezzare il loop e fuggire dall’isola? Guardate il filmato in apertura di notizia e lo scoprirete.

Deathloop, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 21 maggio su PC e in esclusiva temporale console su PlayStation 5. In una recente intervista, i ragazzi di Arkane hanno anche ammesso che Deathloop è fortemente debitore di Dishonored.