Deathloop: come sbloccare gratis la skin 'Colt Eternalista' e l'arma 'Persempre'

Sebbene manchino ancora diversi mesi all'arrivo sugli scaffali di Deathloop, Bethesda ha già dato il via ad un'interessante iniziativa attraverso la quale tutti i giocatori possono iniziare a sbloccare gratuitamente sia una skin per il protagonista che un'arma esclusiva.

Nello specifico, la promozione in questione consente a tutti i giocatori di accaparrarsi i seguenti oggetti in game senza costi aggiuntivi: la skin “Colt Eternalista” e l’arma unica “Persempre”. Se siete interessati ad ottenere queste ricompense non dovete fare altro che seguire dei semplici passaggi sul portale del gioco. Innanzitutto visitate il sito ufficiale di Deathloop e cliccate sul tasto sul lato sinistro che riporta la dicitura "Arkane Outsiders" e, una volta nella sezione dedicata all'iniziativa dei DLC, selezionate il tasto arancione con su scritto "Accedi e iscriviti". A questo punto vi verrà chiesto di effettuare l'accesso con il vostro account Bethesda e, una volta fatto il login, dove prima vi era il tasto arancione noterete un messaggio di conferma dell'adesione alla promo. Fatto ciò, vi basterà acquistare Deathloop ed essere membri di Arkane Outsiders per ricevere in maniera automatica questi oggetti all'interno del gioco. In aggiunta alla skin e all'arma, tutti coloro che seguiranno questi passaggi potranno ricevere anche l’artbook digitale “The Art of Arkane”, il quale contiene immagini legate a vari prodotti degli autori di Dishonored.

Prima che vi fiondiate ad ottenere questi DLC, vi ricordiamo che è possibile collegare tutte le piattaforme al proprio account Bethesda, così da poter ottenere questi oggetti a prescindere dal dispositivo utilizzato. Per effettuare il collegamento di un account PlayStation o Xbox ad un account Bethesda occorre avviare un gioco dell'azienda ed effettuare il login tramite il menu delle impostazioni.

