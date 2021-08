Deathloop ha il coraggio di osare: il gameplay alla prova su PS5

Abbiamo provato per qualche ora Deathloop, la nuova avventura di Arkane Lyon per PS5 e PC: un'esperienza che mescola sparatutto, stealth, roguelike e immersive sim in un ibrido originale e coraggioso.

Nel tempo trascorso in compagnia di Deathloop, la nuova esclusiva PS5 e PC si è rivelata essere molto più di un "semplice" sparatutto: l'ultima fatica digitale di Arkane riesce infatti a mescolare sapientemente la componente shooter alle dinamiche di esplorazione che contraddistinguono la serie di Dishonored, con un'anima roguelike che affiora nelle stratificate fasi di investigazione e nella progressione delle abilità.

Il coraggio con cui Arkane Lyon si approccia al gameplay ripaga sia sotto il profilo del divertimento che dell'originalità, merito soprattutto di un'atmosfera che muta in maniera dinamica con i Loop Temporali per fornire all'utente una mole davvero incredibile di informazioni e, quindi, di spunti per proseguire la propria avventura.

Se volete saperne di più su questo ambizioso progetto in arrivo il 14 settembre su PC e PlayStation 5, il nostro consiglio non può che essere quello di ammirare il video che campeggia a inizio articolo e, qualora non l'aveste ancora letta, di recuperare l'anteprima di Deathloop e la meravigliosa follia di un puzzle omicida curata da Marco Mottura.