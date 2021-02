Deathloop, grande cura nell'atmosfera: ogni quartiere avrà una propria colonna sonora

In seguito alla nuova presentazione del titolo Bethesda condivisa con il pubblico in occasione del recente PlayStation State of Play, emergono ulteriori dettagli su Deathloop.

L'avventura videoludica creata dagli sviluppatori di Arkane vedrà la luce in esclusiva temporanea su console PlayStation il prossimo 21 maggio. Con l'avvicinarsi della data di esordio del titolo, la software house ha deciso di offrire alcune interessanti informazioni sulle principali caratteristiche della produzione. Dopo aver confermato di aver incluso in Deathloop alcuni poteri tratti da Dishonored, è stato ad esempio presentato nel dettaglio il criterio che ha portato alla definizione delle atmosfere in-game.

Nello specifico, è stato confermato che ognuno dei quartieri che i giocatori si ritroveranno ad attraversare in Deathloop sarà contraddistinto da una serie di caratteristiche uniche. Oltre ad architetture e scenari afferenti ad un particolare stile estetico, gli autori hanno deciso di attribuire carattere alle location anche tramite la colonna sonora. Estremamente curata, quest'ultima offrirà sensazioni differenti a seconda dell'ambientazione. Alcune aree potranno così proporre toni da rock psichedelico o suggestioni sci-fi, mentre altre zone del mondo di gioco saranno affiancate ad accompagnamenti melodici a base di chitarra.



Una cura nei dettagli che dovrebbe contribuire a rendere il titolo decisamente peculiare, come dimostrato anche dall'ultimo trailer di Deathloop reso disponibile da Arkane.